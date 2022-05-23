Курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года, следует из данных торгов 23 мая.

В дальнейшем наблюдалось продолжение падения европейской валюты.

По состоянию на 16:25, евро достиг 58,8 рублей, доллар — 57,4.

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Ранее 23 мая кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют.

В то же время, комментируя ситуацию с укреплением рубля, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров, мегарегулятора удается поддерживать макростабильность.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.