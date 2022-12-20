Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 20 декабря.

В то же время доллар торгуется в районе 69,3 рубля, юань колеблется около отметки в 9,9 рубля.

Ранее в этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указал, что покупка валют недружественных России стран нецелесообразна из-за риска, что ими нельзя будет торговать на бирже. В связи с этим иностранную валюту лучше хранить в количестве, нужном только для поездок или деловых целей.

Накануне партнер Capital Lab Евгений Шатов в разговоре с «Известиями» отметил, что профицит внешней торговли сокращается, что играет против рубля. Также негативно влияют на курс рубля по отношению к доллару снижение цен на нефть, повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавил, что в налоговый период обычно рубль укрепляется. С другой стороны, по ее словам, рынок ожидает, что с января следующего года курс может снизиться, когда Минфин снова возобновит покупки иностранной валюты в бюджет, согласно обновленному бюджетному правилу.