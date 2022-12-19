Названы причины ослабления рубля

Существует несколько причин ослабления рубля. Одна из них — сокращение экспорта, рассказал «Известиям» 19 декабря партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«К основным (причинам. — Ред.), с одной стороны, можно отнести сокращение экспорта ввиду того, что эффект от санкции на ограничения поставок товаров и сырья из России начинает реализовываться, что сокращает приток валюты. С другой стороны, импорт начинает постепенно расти, что создает повышенный спрос на валюту», — объяснил он.

По словам эксперта, профицит внешней торговли сокращается, что играет против рубля. Также негативно влияет на курс рубля по отношению к доллару снижение цен на нефть, повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и ее заявления о том, что цикл повышения процентных ставок еще не закончился, добавил Шатов.

«Сильной просадки по рублю в ближайшее время ожидать не стоит, так как начинается налоговый период, который продлится до 25 декабря. На этой неделе будут проходить основные выплаты (конвертации начнутся со вторника). Это создаст дополнительный спрос на рубли со стороны экспортеров и, скорее всего, позволит курсу не уйти выше 70–72 рублей за 1$ до конца года», — предположил он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отметила, что в налоговый период обычно рубль укрепляется. С другой стороны, по ее словам, рынок ожидает, что с января следующего года курс может снизиться, когда Минфин снова возобновит покупки иностранной валюты в бюджет, согласно обновленному бюджетному правилу.

«Кроме того, достаточно тревожные сигналы валютный рынок на прошлой неделе получал от центральных банков разных стран», — сказала она «Известиям»

Так, по ее словам, ФРС предупредила, что пока неизвестно, начнется ли в США в следующем году рецессия. В то же время Европейский центробанк спрогнозировал, что вероятность рецессии в Евросоюзе (ЕС) в 2023 году достаточно высока, хотя она пройдет в достаточно мягкой форме для стран еврозоны и других государств ЕС. В Банке Англии считают, что экономика Великобритании уже находится в рецессии, добавила Мильчакова.

«Поэтому валютные трейдеры на фоне ожидаемой рецессии предпочитают доллар США», — объяснила аналитик.

Эксперт напомнила, что Центробанк России 16 декабря сохранил процентную ставку на уровне 7,5% и подтвердил свой ранее сделанный прогноз по снижению инфляции в 2023 году до 5–7%.

«Но рынок всё равно обеспокоен возможной рецессией в мировой экономике, которая в той или иной форме повлияет на Россию, а также бюджетным правилом и, вероятно, последствиями потолка цен на нефть. Также на ослабление рубля продолжает влиять общий негативный фон в мире в целом (геополитика, санкции, новые вспышки коронавируса и т.д.)», — отметила Мильчакова.

В Freedom Finance Global считают, что налоговый период всё-таки приостановит падение рубля.

«Мы ожидаем, что до конца года доллар может вырасти до 68 рублей, а евро — до 72 рублей», — заключила аналитик.

Утром 19 декабря сообщалось, что курс евро на валютных торгах Московской биржи превысил 70 рублей впервые с 27 мая 2022 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер 5 декабря прогнозировал, что в последнем месяце этого года $1 может достигнуть 65 рублей, €1 — 68 рублей, юань — 9,5 рубля.

28 мая американский телеканал CBS сообщил, что рубль — самая устойчивая и эффективная валюта в мире в 2022 году.