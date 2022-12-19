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Курс евро на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 27 мая

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 27 мая
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Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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Курс евро в понедельник, 19 декабря, на валютных торгах Московской биржи превысил 70 рублей впервые с 27 мая 2022 года.

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По данным на 11:04 (мск), курс евро прибавлял 1,31%, поднимаясь до 70,0025 рубля.

К 11:10 мск курс евро ускорил рост до 1,42% и достиг уровня 70,08 рубля.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил рост курса евро к рублю.

Как отметил специалист, в декабре традиционно повышает­ся спрос на иностран­ную валюту, в том чи­сле из-за увеличения трат на импорт, хотя в этом году данный эффект ослаблен по причине санкционных ограничения и в целом негативной​ геопол­итической обстановки.

В то же время аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что причин для длительного и серьезного ослабления рубля нет.

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