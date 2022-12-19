Курс евро на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 27 мая
Курс евро в понедельник, 19 декабря, на валютных торгах Московской биржи превысил 70 рублей впервые с 27 мая 2022 года.
По данным на 11:04 (мск), курс евро прибавлял 1,31%, поднимаясь до 70,0025 рубля.
К 11:10 мск курс евро ускорил рост до 1,42% и достиг уровня 70,08 рубля.
На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил рост курса евро к рублю.
Как отметил специалист, в декабре традиционно повышается спрос на иностранную валюту, в том числе из-за увеличения трат на импорт, хотя в этом году данный эффект ослаблен по причине санкционных ограничения и в целом негативной геополитической обстановки.
В то же время аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что причин для длительного и серьезного ослабления рубля нет.