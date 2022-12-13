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Аналитик не увидел причин для длительного и серьезного ослабления рубля

Аналитик Джиоев: причин для длительного и серьезного ослабления рубля нет
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Говорить о серьезном ослаблении национальной валюты не приходится. Рубль находится в ожидаемом коридоре USD/RUB 60-65, в котором он с большой долей вероятности продержится до конца года. Об этом 13 декабря «Известиям» сообщил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

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«Текущее ослабление на 1 рубль (по сравнению с минимумом прошлой недели) по-прежнему вызвано ожиданиями касательно эмбарго на российскую нефть, хотя фактически оно начнет действовать с середины января. Дополнительным фактором давления на рубль является снижение цен на нефть, что может уменьшить профицит счета текущих операций, но не обнулить его», — сказал он.

Таким образом, избыток предложения иностранной валюты сохраняется, то есть причин для длительного и серьезного ослабления рубля нет, заключил Джиоев.

При этом начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев заявил, что снижение нефтяных котировок оказывает давление на рубль.

«Притоки валюты по экспортным поставкам, вероятно, в декабре сократились, что также снижает предложение валюты на внутреннем рынке и приводит к умеренному ослаблению рубля. Краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативной, поскольку восстановление нефтяных цен пока вряд ли возможно, при этом большинство внешних факторов говорит не в пользу роста спроса на российскую валюту», — сообщил он.

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на Московской бирже к 15:30 мск вторника вырос на 43,17 коп. по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 66,7017 руб.

6 декабря курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября.

5 декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться. По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.

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