Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября. Об этом 6 декабря свидетельствуют данные площадки.

По итогам первой минуты торгов доллар умеренно рос и составил 62,6275 руб./$1 (+27,75 коп. к уровню предыдущего закрытия), оказавшись при этом на 44,26 копейки выше уровня действующего официального курса.

Затем значение американской валюты постепенно достигло 63 рублей, поднявшись выше уровня середины октября. И расчетами «завтра» на 7:36 мск растет на 82 копейки, до 63,17 рубля. Курс евро при этом снизился на 10,5 копейки и составил 65,7 рубля.

Накануне сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля. Курс доллара составлял 62,3 рубля.

5 декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться.

По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.

В начале декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется, однако возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.