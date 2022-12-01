Эксперт спрогнозировал курс рубля на декабрь

Серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в декабре не ожидается. Однако возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Об этом он рассказал «Известиям» 1 декабря.

«Максимум, чего можно ожидать? — это ослабления до 62–63 рублей за $1 и 64–65 — за €1 из-за начинающегося в декабре нефтяного эмбарго. Более серьезная девальвация, судя по всему, переносится на следующий год, и там падение рубля будет куда боле серьезным, поскольку заложенные в бюджете $70 за баррель Urals выглядят чем-то недостижимым, если смотреть на текущую конъюнктуру нефтяного рынка», — объяснил он.

Говоря о китайской валюте, он уточнил, что юань в большей степени зависит от кросс-курса к доллару. По его словам, из-за локдаунов в Китае и рекордов по количеству зараженных коронавирусом, курс юаня может снизиться из-за закрытости экономики и некоторого падения ВВП. Как уточнил эксперт в КНР с ограничения уже затронули города и провинции, производящие около 20% ВВП страны.

«Если Народный банк Китая не отпустит курс выше текущих 7,2 юаня к доллару, то и относительно российской валюты изменений практически не будет», — добавил Кричевский.

Кроме того, по мнению эксперта, показатель ключевой ставки, установленной Банком России, в этом году никакого влияния на рубль не оказывает, поскольку все сильные движения на российском валютном рынке впоследствии корректируются самим Центробанком (ЦБ), который остался единственным крупным игроком на рынке.

«Собственно, через команду от вышестоящих чиновников ЦБ и будет снижать рубль тогда, когда в этом возникнет острая необходимость, что, вероятнее всего, случится уже в начале следующего года. То есть проблемы в том, чтобы за несколько недель опустить рубль до 65, а затем и до 70 за $1, у ЦБ на самом деле нет», — заключил Кричевский.

Ранее, 24 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов привел «Известиям» прогноз, согласно которому в декабре курс доллара может находиться в рамках диапазона 60–65 рублей.

В конце мая американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.