Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца 2022 года

В ноябре и декабре курс доллара может находиться в рамках диапазона 60–65 рублей, предположил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 24 ноября.

По его словам, за последние недели рубль укреплялся относительно доллара благодаря поддержке со стороны экспортеров, которые готовятся к очередному налоговому периоду. Однако это влияние сдерживается падением цен на нефть, уточнил эксперт.

«До конца года курс доллара, вероятнее всего, будет колебаться в рамках диапазона 60–65 рублей. Ключевым фактором, воздействующим на курс рубля, по-прежнему остается профицит счета текущих операций, оказывающий рублю значительную поддержку благодаря высоким объемам поступления валютной выручки в страну и незначительному оттоку капитала», — объяснил он.

Как он отметил, относительная стабильность курса рубля в условиях антироссийских санкций обусловлена профицитом торгового баланса, то есть существенным преобладанием экспорта над импортом, возникшим в силу ограничительных мер.

«По всей видимости, до конца года будет наблюдаться ослабление рубля благодаря сезонной стабилизации импорта и вступлению в силу уже в декабре европейских санкций на морскую перевозку нефти, что ограничит экспорт», — считает Шатов.

При этом ослабление курса будет умеренным в силу сохраняющихся капитальных ограничений на российском рынке и продолжения активной фазы дедолларизации, а также стремления банков и крупного бизнеса избегать операций в «токсичных» валютах, заключил эксперт.

Ранее, 27 октября, аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов рассказал «Известиям», что курс доллара, превышающий 70 рублей, можно будет наблюдать лишь в 2023 году. К рискам, которые могут повлиять на курс, он причислил нестабильную геополитическую ситуацию и эмбарго Евросоюза на нефть из РФ.