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Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца 2022 года

Эксперт Шатов: до конца года курс доллара будет колебаться в рамках диапазона 60–65 рублей
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В ноябре и декабре курс доллара может находиться в рамках диапазона 60–65 рублей, предположил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 24 ноября.

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По его словам, за последние недели рубль укреплялся относительно доллара благодаря поддержке со стороны экспортеров, которые готовятся к очередному налоговому периоду. Однако это влияние сдерживается падением цен на нефть, уточнил эксперт.

«До конца года курс доллара, вероятнее всего, будет колебаться в рамках диапазона 60–65 рублей. Ключевым фактором, воздействующим на курс рубля, по-прежнему остается профицит счета текущих операций, оказывающий рублю значительную поддержку благодаря высоким объемам поступления валютной выручки в страну и незначительному оттоку капитала», — объяснил он.

Как он отметил, относительная стабильность курса рубля в условиях антироссийских санкций обусловлена профицитом торгового баланса, то есть существенным преобладанием экспорта над импортом, возникшим в силу ограничительных мер.

«По всей видимости, до конца года будет наблюдаться ослабление рубля благодаря сезонной стабилизации импорта и вступлению в силу уже в декабре европейских санкций на морскую перевозку нефти, что ограничит экспорт», — считает Шатов.

При этом ослабление курса будет умеренным в силу сохраняющихся капитальных ограничений на российском рынке и продолжения активной фазы дедолларизации, а также стремления банков и крупного бизнеса избегать операций в «токсичных» валютах, заключил эксперт.

Ранее, 27 октября, аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов рассказал «Известиям», что курс доллара, превышающий 70 рублей, можно будет наблюдать лишь в 2023 году. К рискам, которые могут повлиять на курс, он причислил нестабильную геополитическую ситуацию и эмбарго Евросоюза на нефть из РФ.

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