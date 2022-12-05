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Эксперты объяснили рост доллара и евро

Эксперт Мильчакова: доллар может подняться на этой неделе до 63,5–64 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На падение рубля влияет несколько факторов. Однако фактор эмбарго на перевозки нефти РФ морским путем и потолка цен на российский энергоресурс уже не главный, и, возможно, он уже отыгран рынком, рассказала «Известиям» 5 декабря ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Скорее на рубль негативно влияет фактор начала месяца, когда предыдущий налоговый период завершен, а до нового налогового периода пока еще далеко. Также имеет значение укрепление доллара и евро к валютам развивающихся стран после выхода сильных макроэкономических данных в США и еврозоне не прошлой неделе», — объяснила она.

Также, по ее словам, на курс рубля могли негативно повлиять и новости от Всемирной организации здравоохранения о возобновившемся росте числа заболевших коронавирусом в мире, что может предполагать замедление роста спроса на нефть в Азии, страны которой теперь будут основным рынком сбыта для российского энергоресурса.

«Доллар, если пробьет сегодня вверх уровень в 62,5 рубля, может подняться на этой неделе до 63,5–64 рублей. Евро уже выше уровня сопротивления в 65 рублей, если сегодня единая европейская валюта останется выше этого уровня, далее ей будет открыт путь на 67–68 рублей, и эти уровни могут быть достигнуты даже на этой неделе», — спрогнозировала Мильчакова.

При этом аналитик отметила, что от дальнейших новостей будет зависеть, вырастут ли доллар и евро выше прогнозируемых уровней.

«Например, рубль может отреагировать укреплением на решение ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) по процентной ставке, которое объявят 14 декабря, но если ставка будет повышена менее чем на 0,75 п.п. и если доллар упадет», — объяснила она.

Корме того, валютный рынок ожидает решение Центробанка РФ по ключевой ставке, которое объявят 16 декабря, но реакция рубля на решение будет зависеть, вероятнее всего, от характера сопроводительных комментариев, добавила она.

«В конце месяца и налоговый период может подключиться, который может приостановить укрепление доллара и евро», — заключила эксперт.

В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что тенденция ослабления рубля может усилиться. Он также уточнил, что китайский юань идет вверх на опережение.

«Токсичные валюты пользуются меньшим спросом, чем дружественные. Но и доллар с евро активно прибавляют. Причина — общий рост евро и юаня на глобальном валютном рынке на фоне сильного падения индекса доллара США dxy. Добавляет драйва инвалютам на Мосбирже геополитика», — рассказал он «Известиям».

По прогнозам Зельцера на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей, юань — 9,5 рубля.

В начале декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется, однако возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

Ранее, 28 мая, американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.

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