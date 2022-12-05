Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с июля

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля. Это следует из данных на сайте торговой площадки.

В моменте, по данным на 16:02, курс евро прибавлял 1,57% и отмечался на уровне 66,02 рубля.

К 16:05 мск курс евро рос до 66,03 рубля. Курс доллара составлял 62,3 рубля.

Кроме того, ЦБ установил на 6 декабря курс евро к рублю в размере 65,5205. Стоимость рубля за сутки снизилась в евро на 0,81%.

Ранее в понедельник эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться.

По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.

В начале декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется, однако возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

Весной американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года. Аналитики отмечали, что рубль подскочил на 40% по отношению к доллару с января текущего года.