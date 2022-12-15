США ввели санкции против Потанина, Росбанка и российских чиновников

Минфин США заявил о введении санкций против бизнесмена Владимира Потанина, вице-премьера Андрея Белоусова и ряда российских губернаторов. Документ опубликован 15 декабря на сайте ведомства.

В список также вошел ВТБ. Отмечается, что под санкции, подразумевающие блокировку долларовых активов и операций, попали компания «Интеррос» и Росбанк (благотворительному фонду Владимира Потанина принадлежит 47,5% банка, еще 45% у «Интерроса»). Ведомство потребовало завершить все операции с Росбанком до 15 марта 2023 года.

Отмечается, что на компанию «Норильский никель» санкции не распространяются и, по данным на 15 декабря, санкционным лицам не принадлежит 50% ее акций.

Всего через структуры «Интерроса» Потанин владеет около 35% акций «Норникеля». Кроме того, в санкционном списке оказались дочь, супруга и другие родственники бизнесмена.

Под санкции также попали 29 российских губернаторов, в их числе главы Курской, Челябинской, Красноярской, Московской, Брянской, Калининградской, Владимирской и других областей страны.

Кроме того, санкции введены против министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики (ДНР) и главы РЖД Олега Белозерова.

Ранее, 9 декабря, США ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил (ВКС) России и командования Военно-транспортной авиации России. По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников».

До этого, 14 ноября, стало известно, что США разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации. В их числе Объединенная авиастроительная корпорация, авиастроительная корпорация «Иркут» и другие. Отмечалось, что разрешаются все операции, которые «необходимы для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг с целью обеспечения безопасности гражданской авиации».

В июне минфин США расширил санкционный список россиян, в него попали, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр экономического развития России Максим Решетников, ряд бизнесменов и высокопоставленных госслужащих.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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