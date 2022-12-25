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Эксперт рассказал о выгодах от ослабления рубля

Финаналитик Антонов назвал главной целью обвала курса рубля сокращение дефицита бюджета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ослабление рубля может облегчить работу по выводу экономики из состояния бюджетного дефицита. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Прайм».

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Он допустил, что курс национальной валюты могут занижать осознанно, для восстановления баланса доходов и расходов государства. В этой связи Антонов вспомнил про слова главы Минфина России Антона Силуанова о том, что каждый дополнительный рубль за доллар приносит 130 млрд рублей в бюджет.

«К концу года из-за сильного рубля бюджет стал дефицитным. Если оценить дефицит бюджета примерно в два триллиона рублей, то для закрытия «дыры» курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей», — отметил собеседник агентства.

Аналитик добавил, что в таком случае, когда бюджетные цели будут достигнуты, процесс ослабления рубля можно будет остановить.

В ходе торгов на Мосбирже 22 декабря евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей, в то же время доллар превысил отметку в 72,3 рубля.

Ранее, 21 декабря, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев в беседе с «Известиями» заявил, что главной причиной ослабления рубля, по всей видимости, стало падение цены на нефть. По его словам, данные показатели были тесно связаны до введения бюджетного правила, отказ от которого спровоцировал восстановление зависимости. В этой связи эксперт допустил, что доллар будет торговаться на уровне 74–75 рублей.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство и россиян.

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