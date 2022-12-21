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Эксперты объяснили ослабление рубля и спрогнозировали курс доллара

Эксперт Мустаев: основным триггером ослабления рубля стало падение цены на нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Основным триггером ослабления рубля могло стало падение цены на нефть, считает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Об этом он рассказал «Известиям» 21 декабря.

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По его словам, исторически рубль был сильно коррелирован со стоимостью нефти до введения бюджетного правила. В настоящее время правило не применяется и, вероятно, наблюдается восстановление этой зависимости.

Эксперт привел данные агентства Bloomberg, согласно которым с 10 по 16 декабря морские поставки российской нефти сократились.

«Если эта информация близка к реальности, то перед нами дополнительный фактор для снижения курса рубля. Кроме того, постепенно начал восстанавливаться импорт, а с приближением новогодних праздников мог еще сильнее ускориться», — сказал он.

Мустаев прогнозирует, что «снижение до 20% от среднего курса, который был осенью, может стать зоной сопротивления» — это около 74–75 рублей за $1.

В то же время начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин рассказал «Известиям», что не ожидает в ближайшие дни роста курса доллара выше 72,5–75 рублей.

«Скорее всего, стабилизация курса произойдет даже ниже этих отметок и пара USD/RUB перейдет в фазу боковика. Важно отметить, что в ближайшие дни торговая активность на рынке снизится ввиду приближения праздников. Сократится и волатильность сырьевых площадок, от которых так сильно зависит рубль. Так что скорый переход в рамки боковой консолидации по USD/RUB выглядит вполне вероятным», — считает он.

Как отметил эксперт, ближайшие перспективы в первую очередь будут зависеть от платежного баланса.

«В этом плане сохраняется повышенная неопределенность сейчас главным образом на стороне предложения валюты. Из-за снижения цен на российскую нефть (выросли дисконты к Brent) и периода адаптации нефтяного сектора к эмбарго и потолку цен мы увидим некоторое снижение валютной выручки», — объяснил он, добавив, что со временем ситуация нормализуется.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство и россиян.

Телеканал CBS 28 мая назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой в мире в этом году.

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