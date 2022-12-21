Эксперты объяснили ослабление рубля и спрогнозировали курс доллара

Основным триггером ослабления рубля могло стало падение цены на нефть, считает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Об этом он рассказал «Известиям» 21 декабря.

По его словам, исторически рубль был сильно коррелирован со стоимостью нефти до введения бюджетного правила. В настоящее время правило не применяется и, вероятно, наблюдается восстановление этой зависимости.

Эксперт привел данные агентства Bloomberg, согласно которым с 10 по 16 декабря морские поставки российской нефти сократились.

«Если эта информация близка к реальности, то перед нами дополнительный фактор для снижения курса рубля. Кроме того, постепенно начал восстанавливаться импорт, а с приближением новогодних праздников мог еще сильнее ускориться», — сказал он.

Мустаев прогнозирует, что «снижение до 20% от среднего курса, который был осенью, может стать зоной сопротивления» — это около 74–75 рублей за $1.

В то же время начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин рассказал «Известиям», что не ожидает в ближайшие дни роста курса доллара выше 72,5–75 рублей.

«Скорее всего, стабилизация курса произойдет даже ниже этих отметок и пара USD/RUB перейдет в фазу боковика. Важно отметить, что в ближайшие дни торговая активность на рынке снизится ввиду приближения праздников. Сократится и волатильность сырьевых площадок, от которых так сильно зависит рубль. Так что скорый переход в рамки боковой консолидации по USD/RUB выглядит вполне вероятным», — считает он.

Как отметил эксперт, ближайшие перспективы в первую очередь будут зависеть от платежного баланса.

«В этом плане сохраняется повышенная неопределенность сейчас главным образом на стороне предложения валюты. Из-за снижения цен на российскую нефть (выросли дисконты к Brent) и периода адаптации нефтяного сектора к эмбарго и потолку цен мы увидим некоторое снижение валютной выручки», — объяснил он, добавив, что со временем ситуация нормализуется.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство и россиян.

Телеканал CBS 28 мая назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой в мире в этом году.