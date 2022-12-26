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Центробанк объяснил текущее ослабление рубля

Первый зампред ЦБ Заботкин: текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Причиной наблюдающегося ослабления рубля является снижение цен на нефть. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин в понедельник, 26 декабря.

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«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — отметил он в беседе с РБК.

Заботкин добавил, что в целом курс рубля продолжает колебаться в том диапазоне, который отмечается с конца мая текущего года.

По его словам, ослабление рубля повлечет за собой рост цен на некоторые товары и услуги в РФ.

«Каждые 10% движения обменного курса будут добавлять к инфляции порядка 0,5–0,6%. При этом надо отметить, что эти 0,5–0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6–12 месяцев», — пояснил зампред ЦБ.

Днем ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что ослабление рубля может облегчить работу по выводу экономики РФ из состояния бюджетного дефицита. Он допустил, что курс национальной валюты могут занижать осознанно, для восстановления баланса доходов и расходов государства. В этой связи Антонов вспомнил про слова главы Минфина России Антона Силуанова о том, что каждый дополнительный рубль за доллар приносит 130 млрд рублей в бюджет.

В ходе торгов на Мосбирже 22 декабря евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей, в то же время доллар превысил отметку в 72,3 рубля.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики высказали мнение, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство и россиян.

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