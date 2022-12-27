Лавров гарантировал отсутствие проблем со стороны РФ после отрезвления Европы от русофобии
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- Лавров гарантировал отсутствие проблем со стороны РФ после отрезвления Европы от русофобии
Если и когда в Европе наступит горькое похмелье и отрезвление от русофобии, появятся политики, осознающие преимущества равноправного партнерства с Россией, проблем со стороны Москвы не возникнет. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если и когда на европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление, если там появятся внятные национально ориентированные политики, понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией, уверяю Вас, с нашей стороны проблем не возникнет», — заявил министр в беседе с ТАСС.
Как отметил дипломат, сегодня Россия продолжает сотрудничество с немногими европейскими странами, которые осознают ценность партнерства с российской стороной.
Ранее, 23 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН, обвинив РФ в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, так как этот шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».
До этого, 16 декабря, эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Россия ― слишком важная и большая страна, чтобы ее удалось полностью изолировать от остального мира. По его мнению, вводимые против Москвы санкции и ограничения смогли замедлить ее развитие, но и в то же время ударили сильнее всего по тем, кто эти же санкции и ввел.
В ноябре постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг существование какой-либо изоляции России, подчеркнув, что западные страны только выдают желаемое за действительное. Ульянов отметил, что с учетом населения голосующих стран более половины человечества отказывают антироссийским резолюциям в поддержке.