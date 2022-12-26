Второго фигуранта дела о взятках в Росавиации отправили под домашний арест

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под домашний арест главу компании «5.25 Программы» Ивана Ларионова по обвинению в даче взятки замначальника управления Росавиации Александру Матюшкину. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Его отправили под домашний арест до 24 февраля 2023 года. До этого же времени ранее Дорогомиловский суд Москвы заключил Матюшкина под стражу за получение взятки в особо крупном размере.

По данным «Известий», он был задержан в минувшие выходные на встрече с Ларионовым в квартире в районе Одинцова. При задержании у Матюшкина обнаружили 4,5 млн рублей. Между тем свою вину он не признает.

Сообщалось, что Ларионов планировал дать взятку за «содействие» в победе компании на получение госконтракта, подразумевающего поставку средств защиты информации Росавиации от кибератак. При этом позднее Ларионов посчитал сумму отката слишком большой и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Также известно, что в понедельник в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыло более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников.

Позднее в ведомстве сообщили «Известиям», что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие следствию, а сообщения об обысках у руководителя ведомства не соответствуют действительности.