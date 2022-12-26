Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в РФ
Мир
Экс-советник Пентагона заявил о приближении числа потерь ВСУ к 150 тыс.
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Тайвань заявил о крупнейшем проникновении Китая в зону ПВО острова
Мир
Украина с 1 января повысит тарифы на прокачку нефти по своей территории
Мир
Приштинская полиция не пропустила сербского патриарха в Косово
Мир
Эрдоган пообещал закрыть 30-километровую брешь на границе с Сирией
Культура
Рождественскую песню Мэрайи Кэри прослушали за день более 20 млн раз
Мир
В МЧС сообщили об эвакуации 56 горняков из нефтешахты в Коми
Мир
Речь Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением в Британии
Мир
В МИД РФ указали на невозможность ЕС и НАТО повлиять на ситуацию в Косово
Мир
СМИ сообщили о рекордно высоких ценах на бензин и дизель в ФРГ в 2022 году

Второго фигуранта дела о взятках в Росавиации отправили под домашний арест

0
Фото: пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под домашний арест главу компании «5.25 Программы» Ивана Ларионова по обвинению в даче взятки замначальника управления Росавиации Александру Матюшкину. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Денег прачка: антиотмывочная платформа заблокировала 28 млрд рублей
Инструмент Центробанка показал высокую эффективность в первые полгода работы

Его отправили под домашний арест до 24 февраля 2023 года. До этого же времени ранее Дорогомиловский суд Москвы заключил Матюшкина под стражу за получение взятки в особо крупном размере.

По данным «Известий», он был задержан в минувшие выходные на встрече с Ларионовым в квартире в районе Одинцова. При задержании у Матюшкина обнаружили 4,5 млн рублей. Между тем свою вину он не признает.

Сообщалось, что Ларионов планировал дать взятку за «содействие» в победе компании на получение госконтракта, подразумевающего поставку средств защиты информации Росавиации от кибератак. При этом позднее Ларионов посчитал сумму отката слишком большой и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Также известно, что в понедельник в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыло более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников.

Позднее в ведомстве сообщили «Известиям», что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие следствию, а сообщения об обысках у руководителя ведомства не соответствуют действительности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022