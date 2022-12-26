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Подозреваемого чиновника Росавиации задержали при получении взятки на 4,5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Причиной начала обысков в Росавиации стало задержание заместителя начальника управления по цифровизации ведомства Александра Матюшкина при получении взятки в особо крупном размере — на 4,5 млн рублей. Информацию об этом появилась в понедельник, 26 декабря, в Telegram-канале «Авиаторщина.

Позднее в этот же день данные подтвердил источник «Известий» в правоохранительных органах.

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Известно, что Матюшкин был задержан 25 декабря на встрече с владельцем и главой компании «5.25 ПРОГРАММЫ» Иваном Ларионовым в квартире в районе Одинцово. При задержании у Матюшкина обнаружили 4,5 млн рублей.

Эти деньги он получил за «содействие» в победе компании Ларионова на получение госконтракта, подразумевающего поставку средств защиты информации Росавиации от кибератак.

Планировалось, что Матюшкин поможет победить компании Ларионова в торгах, которая завысит стоимость услуг на 40%. Тот, в свою очередь, должен был предоставить откат в размере 20% от суммы контракта, что составляло почти 23 млн рублей.

В настоящий момент в отношении Матюшкина возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, а в отношении Ларионова — по статье о дачи взятки.

Суд следствие попросило отправить Матюшкина под домашний арест до конца февраля. Такая же мера пресечения была запрошена и для Ларионова.

Ранее в этот же день, как сообщил источник «Известий», в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыли более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников.

Позднее в ведомстве сообщили «Известиям», что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие следствию, а сообщения об обысках у руководителя ведомства не соответствуют действительности.

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