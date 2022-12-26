В Москве в офисе Росавиации прошли обыски у трех чиновников

В центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве в понедельник, 26 декабря, прибыли более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников, сообщил источник «Известий».

Сообщается, что силовики проверили кабинеты начальника Управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Обыски были организованы в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту хищения неосвоенных бюджетных средств, которые были предназначены для субсидирование межрегиональных рейсов, уточнил источник Известий».

В октября 2022 года сотрудники Управления летной эксплуатации Росавиации — Максим Павлюк, Наталья Митина и Андрей Черников — были задержаны по делу о вымогательстве взятки.

По информации следствия, подозреваемые требовали 1,5 млн рублей за отказ аннулировать свидетельство пилота.

В июне 2021 года был задержан летный директор авиакомпании S7 при получении взятки в размере 1,5 млн рублей за помощь в трудоустройстве. Топ-менеджера взяли с поличным при продаже должности пилота на лайнер Airbus A320neo. Свою вину он признал.