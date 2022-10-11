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Трое сотрудников Росавиации задержаны по делу о взятке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трое сотрудников Управления летной эксплуатации Росавиации задержаны по делу о вымогательстве взятки.

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Как отметил источник «Известий», на минувших выходных Максим Павлюк и Наталья Митина были заключены под стражу в Дорогомиловском суде Москвы. Андрею Черникову — третьему подозреваемому — избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По информации следствия, подозреваемые требовали 1,5 млн рублей за отказ аннулировать свидетельство пилота.

Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Расследование продолжается.

В июне прошлого года был задержан летный директор авиакомпании S7 при получении взятки в размере 1,5 млн рублей за помощь в трудоустройстве. Топ-менеджера взяли с поличным при продаже должности пилота на лайнер Airbus A320neo. Свою вину он признал.

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