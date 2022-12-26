В Росавиации прокомментировали сообщения о задержаниях и обысках в ведомстве
В Росавиации 26 декабря прокомментировали сообщения о задержаниях и обысках в ведомстве.
«Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением отката от поставщика компьютерного оборудования», — заявили там.
Отмечается, что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие следствию.
В Росавиации заверили, что данное не связано с предоставлением мер господдержки аэропортам и авиакомпаниям.
«Также сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности», — добавили в ведомстве.
Ранее в этот же день, как сообщил источник «Известий», в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыло более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников.
Позже стало известно, что в Дорогомиловский суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.