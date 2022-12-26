Следствие попросило арестовать подозреваемого во взятке чиновника Росавиации
В Дорогомиловский суд Москвы 26 декабря поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина.
В пресс-службе суда сообщили «Известиям», что материал только поступил суд. Вероятнее всего, мера пресечения будет избрана 27 декабря.
Матюшкин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее в этот день в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыли более десяти сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновниц.
Силовики проверили кабинеты начальника Управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.
Обыски были организованы в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту хищения неосвоенных бюджетных средств, которые были предназначены для субсидирование межрегиональных рейсов.
В октябре 2022 года сотрудники Управления летной эксплуатации Росавиации — Максим Павлюк, Наталья Митина и Андрей Черников — были задержаны по делу о вымогательстве взятки. По информации следствия, подозреваемые требовали 1,5 млн рублей за отказ аннулировать свидетельство пилота.