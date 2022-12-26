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Подозреваемого во взяточничестве чиновника Росавиации заключили под стражу

Суд в Москве заключил под стражу до 24 февраля подозреваемого в получении взятки чиновника Росавиации
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Фото: пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы
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Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу до 24 февраля 2023 года заместителя начальника управления Росавиации Александра Матюшкина. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Кроме того, суд попросили избрать домашний арест до той же даты еще одному фигуранту дела — Ивану Ларионову. В его отношении ходатайство еще не рассмотрено.

Илья Скляр, адвокат Матюшкина, в беседе с журналистами сообщил, что его подзащитный не признает вину в этом деле.

«Информация, которая сейчас распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Более подробно я пока сказать не могу, поскольку пока ведется расследование уголовного дела. Тем не менее мера пресечения была избрана», — сказал Скляр.

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Как сообщил источник «Известий», Матюшкин был задержан 25 декабря на встрече с владельцем и главой компании «5.25 Программы» Ларионовым в квартире в районе Одинцова. При задержании у Матюшкина обнаружили 4,5 млн рублей.

Эти деньги он получил за «содействие» в победе компании Ларионова на получение госконтракта, подразумевающего поставку средств защиты информации Росавиации от кибератак. Планировалось, что Матюшкин поможет победить компании Ларионова в торгах, которая завысит стоимость услуг на 40%. Тот, в свою очередь, должен был предоставить откат в размере 20% от суммы контракта, что составляло почти 23 млн рублей.

Адвокат Матюшкина отметил, что следствие в дальнейшем выяснит в деталях, что было на самом деле.

«Версия, выдвигаемая Ларионовым, не выдерживает никакой критики», — убежден Скляр.

Он добавил, что состава преступления по статье о даче взятки должностному лицу очевидно нет, а Ларионов оговорил его подзащитного.

26 декабря в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыло более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников.

Позже в Росавиации выступили с официальным комментарием, отметив, что дело не связано с предоставлением мер господдержки аэропортам и авиакомпаниям. Кроме того, ведомство готово сотрудничать со следствием.

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