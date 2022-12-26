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У дома президента Грузии прошла акция с требованием помиловать Саакашвили

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvestu
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В Грузии у дома президента страны Саломе Зурабишвили прошла акция с требованием помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, передает 26 декабря телекомпания «ТВ Пирвели».

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Участниками митинга стали представители различных неправительственных организаций.

«Мы собрались у дома президента, чтобы напомнить ей, что она может одной подписью завершить поляризацию в стране и освободить Михаила Саакашвили, тем самым спасти ему жизнь», — рассказал в эфире телекомпании один из участников акции.

Митингующие также отметили, что будут продолжать протесты.

В парламенте Грузии в середине декабря несколько депутатов партии «Единое национальное движение» объявили голодовку, требуя тем самым перевода Саакашвили за границу для лечения. Среди них — Ана Цитлидзе, Давид Киркитадзе, Абдула Исмаилов и Темур Джанашиа. По данным телеканала «Имеди», Киркитадзе и Джанашиа уже прекратили голодовку в связи с ухудшением состояния их здоровья.

До этого, 19 декабря, грузинские медики при проведении независимых экспертиз о состояния здоровья экс-президента обнаружили у него повышенное содержание тяжелых металлов в организме — ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. По словам руководителя грузинского медцентра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, большинство тяжелых диагнозов политика могут быть связаны с отравлением.

Однако спустя несколько дней глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе опроверг эти заявления. Он указал, что в организме Саакашвили не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.

В мае текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. Спустя несколько месяцев, 19 ноября, его мать Гиули Аласания также рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Между тем, 13 декабря министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили использует «симуляции» во время своего лечения. По его словам, ведомство осознанно воздерживалось от этой темы, однако всегда призывало политика к подчинению врачам и к полноценному лечению.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

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