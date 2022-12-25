ВСУ два раза обстреляли Макеевку за 20 минут

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение чуть более 20 минут. Об этом сообщили в воскресенье, 25 декабря, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что первый обстрел зафиксировали в 21:47. ВСУ выпустили два снаряда калибром 155 мм, используемый в вооружениях НАТО.

Позже, в 22:10, было выпущено еще три снаряда аналогичного калибра.

В этот же день в СЦКК сообщали об обстреле Макеевки. ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм в 18:30.

Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали 24 декабря в результате обстрелов со стороны украинских войск в ДНР.

Накануне сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары пришлись по Республиканскому травматологическому центру, а также по ряду многоквартирных жилых домов.

До этого, 19 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Киев в намеренных ударах по гражданскому населению, в том числе из орудий западного производства. Дипломат напомнила, что 18 декабря по гражданским и социальным объектам Донецка было выпущено более 100 снарядов разного калибра из различных артиллерийских и ракетных систем.

Как подчеркнула Захарова, это стало еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих современных систем вооружения.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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