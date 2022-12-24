ВСУ обстреляли Республиканский травматологический центр в Донецке

Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что удары пришлись по Республиканскому травматологическому центру, а также ряду многоквартирных жилых домов.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий удара ВСУ по травматологическому центру в Донецке.

На них видно, что здания железнодорожной больницы и Республиканского травматологического центра получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ.

Заметно, что вследствие удара в здании выбило стекла и двери. По словам врача, пострадавших в результате обстрела нет.

«Только морально (ранены. — Ред.)», — сказала она.

Ранее в этот день представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Позднее появилась информация о том, что в результате обстрела пострадали мать и ребенок.

19 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Киев в намеренных ударах по гражданскому населению, в том числе из орудий западного производства.

Спецоперация РФ по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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