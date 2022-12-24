ВСУ выпустили 5 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:31 — н.п. Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Накануне вечером стало известно о еще одной атаке ВСУ: в направлении Киевского района города было выпущено 15 ракет.

Как уточнили позже в СЦКК, в этот день пострадали женщина 1983 г.р. и девочка 2016 г.р.

В распоряжении «Известий» появилась запись с места удара. На представленных кадрах видно, что один из снарядов разорвался рядом с торговым домом. В здании выбиты стекла и разбиты двери.

Ранее в пятницу украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО.

Спецоперация РФ по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны служащих ВСУ.

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