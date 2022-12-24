Мать и ребенок пострадали из-за обстрела Донецка

Мать и ребенок получили ранения при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил 24 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате вчерашнего вечернего обстрела Киевского района (Донецка) по улице Университетской пострадал ребенок – девочка 2016 года рождения и её мать 1983 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило об обстреле Киевского района Донецка, украинские боевики выпустили по городу пять ракет из РСЗО.

Накануне вечером стало известно о еще одной атаке ВСУ: в направлении Киевского района города было выпущено 15 ракет.

Как уточнили позже в СЦКК, в этот день пострадали женщина 1983 г.р. и девочка 2016 г.р.

19 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Киев в намеренных ударах по гражданскому населению, в том числе из орудий западного производства.

Спецоперация РФ по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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