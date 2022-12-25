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Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов ВСУ в ДНР

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Несколько мирных жителей пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрелов на территории республики получили ранения четыре мирных жителя», — говорится в Telegram-канале штаба.

Накануне сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары пришлись по Республиканскому травматологическому центру, а также ряду многоквартирных жилых домов.

Позднее появилась информация о том, что в результате обстрела пострадали мать и ребенок.

Ранее, 19 декабря, СК России возбудил дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы в Калининском районе Донецка. Фигурантами стали военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Киев в намеренных ударах по гражданскому населению, в том числе из орудий западного производства. Дипломат напомнила, что 18 декабря по гражданским и социальным объектам Донецка было выпущено более 100 снарядов разного калибра из различных артиллерийских и ракетных систем.

Как подчеркнула Захарова, это стало еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих современных систем вооружения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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