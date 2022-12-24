Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ
Интернет
Twitter прекратил продвигать службы психологической помощи
Мир
В США заявили о готовности российской ракеты «Сармат» к развертыванию
Мир
Журналистка из США назвала стиль одежды Зеленского пропагандой
Общество
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово
Мир
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Авто
Автомобилистов предупредили о новых пошлинах с 1 января
Мир
Президент Германии заявил о последствиях кризиса на Украине для немцев
Мир
Британия увеличит бюджет на оборону из-за боевых действий на Украине
Армия
Командир «Ахмата» рассказал о планах Киева сдать Артемовск
Мир
Глава МИД Ирана заявил о готовности Тегерана к восстановлению СВПД
Политика
Песков исключил вероятность получения Путиным неверных данных об СВО
Сюжет:

Служащие ВДВ РФ поразили украинские формирования из «Градов»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России противостоят формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом рассказали в российском Минобороны.

Артиллеристы активно используют для выполнения задач реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Бьют 122-миллиметровыми снарядами по местам сосредоточения живой силы и техники националистов. Для целеуказания и корректировки ударов служащие взаимодействуют с операторами беспилотников.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

«Грады» способны накрывать огромные площади, разом уничтожая целые взводные опорные пункты ВСУ. Как отметил командир батареи Кирилл, активный артобстрел деморализует противника еще до того, как он приблизится к рубежам.

Российские солдаты довольны используемой техникой. Полноприводные боевые машины, сконструированные на базе советского грузового автомобиля «Урал-4320», славятся надежностью и отличной проходимостью. Последнее особенно важно, ведь после каждого пуска необходимо оперативно и скрытно сменить позицию, чтобы не попасть под ответный удар.

Между тем в расчетах уже сложились свои традиции. Так, служащие ВДВ из Тулы между собой называют РСЗО «самоварами» в честь главного символа родного города.

Ранее, 23 декабря, в оборонном ведомстве показали, как с помощью РСЗО «Ураган» артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атакуют формирования, стратегические объекты и сокращают боевой арсенал ВСУ. Подчеркивается, что для эффективного выполнения задач важна точность стрельбы, поэтому солдаты всегда перепроверяют полученные координаты, несмотря на быстрый темп работы.

Накануне стало известно, что 152-миллиметровая гаубица Д-20 1-й Славянской бригады армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила украинскую зенитную установку. Технику врага в ходе разведки обнаружили при помощи квадрокоптера.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022