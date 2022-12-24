Служащие ВДВ РФ поразили украинские формирования из «Градов»

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России противостоят формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом рассказали в российском Минобороны.

Артиллеристы активно используют для выполнения задач реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Бьют 122-миллиметровыми снарядами по местам сосредоточения живой силы и техники националистов. Для целеуказания и корректировки ударов служащие взаимодействуют с операторами беспилотников.

«Грады» способны накрывать огромные площади, разом уничтожая целые взводные опорные пункты ВСУ. Как отметил командир батареи Кирилл, активный артобстрел деморализует противника еще до того, как он приблизится к рубежам.

Российские солдаты довольны используемой техникой. Полноприводные боевые машины, сконструированные на базе советского грузового автомобиля «Урал-4320», славятся надежностью и отличной проходимостью. Последнее особенно важно, ведь после каждого пуска необходимо оперативно и скрытно сменить позицию, чтобы не попасть под ответный удар.

Между тем в расчетах уже сложились свои традиции. Так, служащие ВДВ из Тулы между собой называют РСЗО «самоварами» в честь главного символа родного города.

Ранее, 23 декабря, в оборонном ведомстве показали, как с помощью РСЗО «Ураган» артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атакуют формирования, стратегические объекты и сокращают боевой арсенал ВСУ. Подчеркивается, что для эффективного выполнения задач важна точность стрельбы, поэтому солдаты всегда перепроверяют полученные координаты, несмотря на быстрый темп работы.

Накануне стало известно, что 152-миллиметровая гаубица Д-20 1-й Славянской бригады армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила украинскую зенитную установку. Технику врага в ходе разведки обнаружили при помощи квадрокоптера.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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