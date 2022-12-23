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Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили бронетехнику ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что после получения координат боевые машины срочно выдвинулись на стартовые позиции, где они развернулись и затем атаковали вражеские подразделения ракетами калибра 220 мм.

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«В основном мы работаем по легкобронированной технике, по зданиям, сооружениям и живой силе противника», ― рассказал заместитель начальника расчета боевой машины с позывным Джэкс.

По его словам, расчет сработал на опережение врага и уничтожил РСЗО «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По-другому никак. Если мы не будем быстро работать, нас могут засечь, также отработать по нам», ― пояснил наводчик боевой машины с позывным Гром.

Беспилотные летальные аппараты параллельно корректируют огонь российских военных. Гром подчеркнул, что точная стрельба крайне важна, поэтому бойцы всегда перепроверяют полученные координаты, несмотря на быстрый темп работы.

После атаки бойцы меняют огневую позицию, вновь заряжают орудия и уходят в районы ожидания.

Ранее, 22 декабря, в Минобороны России заявили, что истребительная авиация ВКС России уничтожила два самолета Миг-29 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Также в ходе выполнения боевых задач был сбит вражеский вертолет Ми-8.

В тот же день стало известно, что 152-миллиметровая гаубица Д-20 1-й Славянской бригады армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила украинскую зенитную установку. Технику врага в ходе разведки обнаружили при помощи квадрокоптера.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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