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Авиация ВКС РФ сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и вертолет

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Фото: РИА Новости
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Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 22 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье уничтожен украинский вертолет Ми-8.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Володино, Торское, и Войковский Донецкой Народной Республики», — добавил Конашенков.

Также ВС РФ перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской Народной Республики (ЛНР).

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