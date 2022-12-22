Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот, уточнило Минобороны.

В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к дальнейшему использованию.

Ранее, 10 декабря, пилоты штурмовиков Су-25 нанесли точные удары по скоплению бронированных машин ВСУ и замаскированным укрепленным позициям.

До этого, 8 декабря, Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону спецоперации при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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