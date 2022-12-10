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Пилоты штурмовиков Су-25 поразили бронетехнику и позиции ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие армейской авиации РФ наносят серьезный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ходе специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Для выполнения боевых задач пилоты используют штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС). Экипажи осуществляют пуски ракет парами с малых высот. Основная цель — военная техника и стратегические объекты противника.

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Во время очередного вылета авиационными средствами поражения были нанесены точные удары по скоплению бронированных машин ВСУ и замаскированным укрепленным позициям. После этого бойцы выполнили маневры с запуском тепловых ловушек и вернулись на аэродром.

По завершении миссии самолеты передали специалистам инженерно-технического состава, которые выполняют задачи по обслуживанию и подготовке летательных аппаратов к дальнейшему использованию.

Ранее, 8 декабря, Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону СВО при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра. Пуск производился во время кабрирования, когда самолет начинает двигаться в вертикальной плоскости и набирать высоту. По словам летчиков, это снижает риск быть обнаруженным.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков указал, что российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Работала оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Соответствующее решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных атак со стороны украинских военных.

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