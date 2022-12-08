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Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) произвели боевой вылет в зону проведения спецоперации по защите Донбасса и атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в непростых погодных условиях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что летчики работают на предельно малых высотах, чтобы не быть обнаруженными противником.

«Особенность выполнения ― это неустойчивые погодные условия. При полете на боевом курсе нам приходится часто вносить поправки и корректировки, исходя из нижней границы облачности», ― рассказал старший летчик авиационного звена Су-25 Дмитрий.

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Он добавил, что в результате приходится пересчитывать дальность пуска, угол тангажа, чтобы не зайти в облачность и не подвергаться риску обнаружения.

Российские военные атаковали военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра. Пуск производился во время кабрирования, когда самолет начинает двигаться в вертикальной плоскости и набирать высоту. По словам летчиков, это снижает риск быть обнаруженным врагом.

Бойцы ВКС РФ уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику врага. Затем они выпустили тепловые ловушки, проделали маневр, ушли под нижнюю границу поражения ПВО и на малой высоте вернулись на аэродром базирования.

После вылета специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили технику к следующему вылету.

Ранее, 6 декабря, российские вертолеты Ка-52 и Ми-24 во время боевого вылета уничтожили один из пунктов управления ВСУ в зоне спецоперации. Рубеж открытия огня был очень близко к линии боевого соприкосновения, поэтому авиатехника двигалась на малых высотах и использовала рельеф местности как естественные укрытия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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