Российские вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили пункт управления ВСУ

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-24, действующие в интересах Центрального военного округа (ЦВО), уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, экипажи двух типов вертолетов нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив пункт управления ВСУ.

Рубеж открытия огня находится вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому экипажи осуществляют подлет в район боевого применения на малых высотах, используя рельеф местности в качестве естественных укрытий.

Пуск авиационных ракет экипажи армейской авиации выполняют с кабрирования, что позволяет поразить командные пункты противника с максимальной дальности.

Постоянную готовность к вылету и успешное выполнение боевых задач на земле обеспечивает инженерно-технический состав, который сразу после посадки обслуживает и готовит вертолеты к повторному вылету.

«Вернулся Ка-52 только что с боевого вылета. Применял вооружение, поражал вражеские цели. Наша работа здесь почти постоянна. То есть команды поступают регулярно. Тут же все приходят, обслуживают, подготавливают., приходит экипаж и всё — вертолет отправляется на выполнение боевой задачи. На самом деле машина — шикарная. Прям очень нравится, очень надежная. Поэтому одно удовольствие обсуживать», — рассказал инженер вертолета Ка-52 с позывным «Море».

Сообщается, что командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы экипажей армейской авиации, которые в ходе спецоперации успешно выполнили сотни боевых задач.

Ранее, 1 декабря, военкор «Известий» Даниил Левин сообщил, что вертолеты, участвующие в специальной военной операции России по защите Донбасса, проходят ежедневную проверку и подготовку техническими службами, чтобы в ответственный момент машина не подвела свой экипаж.

26 ноября в Минобороны РФ показали кадры работы вертолетов по командным пунктам ВСУ. Отмечалось, что экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи в ходе спецоперации. Все полеты проходят на предельно малой высоте, и каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. В результате боевых заданий уничтожаются замаскированные командные пункты и бронированная техника ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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