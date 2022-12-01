Корреспондент «Известий» показал кадры подготовки вертолетов к боевым вылетам в ходе СВО

Вертолеты, участвующие в специальной военной операции России по защите Донбасса, проходят ежедневную проверку и подготовку техническими службами, чтобы в ответственный момент машина не подвела свой экипаж. Как рассказал 1 декабря военкор «Известий» Даниил Левин, гул лопастей на аэродроме не прекращается ни на секунду.

«Пока одну боевую машину готовят, другую заправляют, третья готовится снова взмыть в воздух», — отмечает журналист.

В ходе послеполетной подготовки проверяются наличие и заправка масел, все агрегаты и системы вертолета. Также проверяется двигатель, чтобы в нем не грелся трубопровод и все детали были зафиксированы. Отслеживается и внешнее состояние двигателя, рассказал военкору военнослужащий.

«В первую очередь производится подготовка к полету: личный состав выполняет проверки, расчехляет вертолет. После выполняется газовка, чтобы проверить исправность вертолета. А после газовки вертолет закрывается до готовности к вылету», — пояснил другой военный.

Ранее, 26 ноября, в Минобороны РФ показали кадры работы вертолетов по командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи в ходе спецоперации. Все полеты проходят на предельно малой высоте, и каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. В результате боевых заданий уничтожаются замаскированные командные пункты и бронированная техника ВСУ.

До этого, 18 ноября, Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С в ходе СВО. Тогда же стало известно, что экипаж российского истребителя успешно ликвидировал самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских боевиков.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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