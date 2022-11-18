Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С в ходе спецоперации

Минобороны РФ в пятницу, 18 ноября, опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

На кадрах видно, как экипажи истребителей отрабатывают патрулирование и прикрытие действий бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что экипаж истребителя Су-35С ВКС РФ уничтожил самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских боевиков. Полеты экипажа выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

В ведомстве также пояснили, что боевые вылеты осуществляются ежедневно в любое время и любую погоду. Перед взлетом самолеты проходят тщательную проверку инженерами и пилотами.

Ранее, 13 ноября, пилот Су-35С ВКС России с позывным Пересвет уничтожил вражескую цель во время боевого вылета в зоне СВО. Бортовая радиолокационная станция показала наличие противника в зоне досягаемости. После разрешения командования летчик выпустил ракету в сторону врага и успешно поразил ее.

Су-35 — многоцелевой истребитель пятого поколения, который считается одним из самых маневренных самолетов с изменяемым вектором тяги.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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