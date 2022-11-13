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Российский Су-35С уничтожил противника в небе над зоной СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пилот российских воздушно-космических сил с позывным «Пересвет» на самолете Су-35С уничтожил вражескую цель во время одного из боевых вылетов в ходе спецоперации по защите Донбасса. Кадры работы истребителя 13 ноября опубликовало Минобороны России.

Отмечается, что многоцелевые истребители несут на себе ракеты различного класса.

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«При помощи бортовой радиолокационной станции обнаружил воздушного противника. Доложил на командный пункт. Выполнил захват, набор высоты, разгон скорости и сближение с целью. Воздушный командный пункт также подтвердил цель и далее после разрешения атаки я выполнил пуск управляемой ракеты «воздух-воздух» большой дальности», ― рассказал пилот.

Далее, по словам летчика, цель не маневрировала, что говорило о том, что враг не заметил атаки. Затем он выполнил подсвет цели, пока та не пропала с радара. В воздушном командном пункте подтвердили поражение цели.

После этого «Пересвет» продолжил патрулирование района и больше с противником не сталкивался.

Ранее, 12 ноября, британское издание The Spectator предупредило Украину и страны Запада не недооценивать возможности российской авиации. В частности, отмечалось превосходство истребителей ВКС России в небе, из-за чего, например, украинская авиация была вынуждена летать очень низко и использовать «маскировку местности».

Су-35 — многоцелевой истребитель пятого поколения, который считается одним из самых маневренных самолетов с изменяемым вектором тяги. При этом он способен нести до 8 т боевой нагрузки. Посредством ликвидации пилотируемых и беспилотных воздушных объектов на большой, средней и малой дальности Су-35 обеспечивает полное господство в небе.

Президент России Владимир Путин в 2018 году инициировал программу по унификации двух моделей самолетов Су-35С и Су-30СМ, чтобы сблизить характеристики и параметры истребителей. Это бы облегчило обслуживание боевых машин. Так, новая модель должна была получить авиационные двигатели АЛ-41Ф1С, которые установлены на Су-35С. По тяге он на 16% превосходит использующуюся сейчас установку АЛ-31ФП.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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