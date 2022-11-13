Российский Су-35С уничтожил противника в небе над зоной СВО

Пилот российских воздушно-космических сил с позывным «Пересвет» на самолете Су-35С уничтожил вражескую цель во время одного из боевых вылетов в ходе спецоперации по защите Донбасса. Кадры работы истребителя 13 ноября опубликовало Минобороны России.

Отмечается, что многоцелевые истребители несут на себе ракеты различного класса.

«При помощи бортовой радиолокационной станции обнаружил воздушного противника. Доложил на командный пункт. Выполнил захват, набор высоты, разгон скорости и сближение с целью. Воздушный командный пункт также подтвердил цель и далее после разрешения атаки я выполнил пуск управляемой ракеты «воздух-воздух» большой дальности», ― рассказал пилот.

Далее, по словам летчика, цель не маневрировала, что говорило о том, что враг не заметил атаки. Затем он выполнил подсвет цели, пока та не пропала с радара. В воздушном командном пункте подтвердили поражение цели.

После этого «Пересвет» продолжил патрулирование района и больше с противником не сталкивался.

Ранее, 12 ноября, британское издание The Spectator предупредило Украину и страны Запада не недооценивать возможности российской авиации. В частности, отмечалось превосходство истребителей ВКС России в небе, из-за чего, например, украинская авиация была вынуждена летать очень низко и использовать «маскировку местности».

Су-35 — многоцелевой истребитель пятого поколения, который считается одним из самых маневренных самолетов с изменяемым вектором тяги. При этом он способен нести до 8 т боевой нагрузки. Посредством ликвидации пилотируемых и беспилотных воздушных объектов на большой, средней и малой дальности Су-35 обеспечивает полное господство в небе.

Президент России Владимир Путин в 2018 году инициировал программу по унификации двух моделей самолетов Су-35С и Су-30СМ, чтобы сблизить характеристики и параметры истребителей. Это бы облегчило обслуживание боевых машин. Так, новая модель должна была получить авиационные двигатели АЛ-41Ф1С, которые установлены на Су-35С. По тяге он на 16% превосходит использующуюся сейчас установку АЛ-31ФП.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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