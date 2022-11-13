The Spectator предостерег Запад от недооценки мощи ВВС РФ на Украине

Украина и западные страны не должны забывать о серьезной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации. Об этом 12 ноября написал специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.

Он напомнил, что еще в первые дни спецоперации по защите Донбасса российская авиация продемонстрировала свою мощь, в воздушных столкновениях истребители Военно-воздушных сил (ВВС) РФ полностью превзошли своих украинских противников.

«Россия провела сотни ударных вылетов и истребительных патрулей глубоко внутри украинского воздушного пространства в течение первых трех дней спецоперации, что говорит о том, что было бы опасной ошибкой недооценивать российскую авиацию в условиях продолжающихся боевых действий», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что российские истребители значительно превосходили численностью своих украинских коллег, которые были вынуждены лететь очень низко, пытаясь использовать «маскировку местности». При этом ракеты, запускаемые с истребителей, летящих на малой высоте и с более низкими скоростями, имеют гораздо меньшую кинетическую энергию и, следовательно, гораздо меньшую эффективную дальность, уточняет автор.

«Западу необходимо срочно усиливать возможности украинской ПВО», — добавил он.

Ранее, 8 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что в Херсонской области истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский вертолет Ми-24. Он отметил, что, помимо этого, за сутки российские военные сбили семь украинских беспилотников в Николаевской и Херсонской областях, а также в ЛДНР.

Также в этот день Минобороны показало боевые вылеты многоцелевых самолетов-истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС). Экипажи выполняют задачи по патрулированию заданных районов и прикрывают самолеты штурмовой авиации, вертолеты, когда те наносят авиационные удары по объектам и технике ВСУ, рассказали в ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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