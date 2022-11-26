Экипажи вертолетов Ми-35 нанесли удар по командным пунктам ВСУ

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В Минобороны РФ показали кадры работы вертолетов по командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры украинских войск, сопровождают воинские колонны, доставляют десант, военные грузы, а также оказывают авиационную поддержку подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.

Ми-35 мчатся со скоростью свыше 200 км/ч на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. Земля находится на расстоянии 5–7 м.

Перед лесополосой боевая машина резко набирает высоту и стреляет 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Этот маневр выполняют специально для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении.

В ведомстве рассказали, что ежедневно экипаж выполняет по несколько вылетов в день. При этом координаты новых целей могут появляться уже в воздухе.

«Данный вертолет Ми-35 может еще забрать раненых, высадить или забрать разведгруппу. Помимо ударных задач может еще выполнять транспортные и спасательные задачи. Вот его универсальность и отличия от Ка-52. Броня, скорость и огневая мощь», — рассказал командир экипажа Ми-35 Михаил.

Все основные задачи выполняются на поражение наземных, бронированных, малобронированных целей, наземных объектов, живой силы противника. Кроме того, вертолет может выполнять эвакуацию, добавил военный.

Он подчеркнул, что обстановка в зоне СВО сейчас напряженная. При этом экипаж вертолетов Ми-35 ЗВО работает без потерь благодаря мастерству летчиков. Выполняют то же, чему учились на учебных полетах до спецоперации. Это противострелковые, противоосколочные, противоракетные маневры.

В Минобороны добавили, что Ми-35 работают в составе смешанных вертолетных групп. Туда входит вертолет Ка-52 «Аллигатор». При этом Ми-35 остается основной ударной силой.

Пока одни экипажи армейской авиации ЗВО только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет–посадка аэродром работает без перерыва. Каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка.

Ранее, 28 октября, Минобороны рассказало, как в ходе СВО экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации ЗВО совершил маневрирование и успешный уход из-под огня противника. Кроме того, отмечалось, что в результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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