Экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации успешно ушел из-под огня ВСУ

В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время выполнения очередной задачи у одного из вертолетов сработал бортовой комплекс обороны, экипаж совершил маневрирование и успешный уход из-под огня противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказал командир экипажа вертолета Ми-35 Дмитрий, выполняют задачи по сопровождению и прикрытию наземных колонн, а также по уничтожению живой, бронированной силой. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.

Все полеты проходят на предельно малой высоте — до 7 м, однако перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, подчеркнул военный.

«С больших расстояниях работаем, чтобы не подходить близко к линии соприкосновения с противником. В одном из полетов также получили координаты, подготовились и пошли на удар. После того, как отработали, по нам было отработано с ПЗРК. Мы выполнили маневр, спрятались за рельеф местности», — отметил он.

После выполнения полетного задания инженерно-техническим составом сразу проводится зарядка авиационного вооружения, заправка и подготовка авиационной техники к повторному вылету.

Как добавили в Минобороны, под каждым крылом каждого вертолета находится по 20 неуправляемых снарядов. Вертолеты могут оснащаться несколькими управляемыми ракетами для уничтожения тяжелой бронированной техники. Перезагрузку комплекта, при этом, приходится делать несколько раз за день.

Высокий расход обусловлен частыми вылетами. Невероятно быстрые и маневренные Ми-35 появляются неожиданно, обрушивают на противника всю свою мощь и исчезают, словно их и не было.

Сейчас на передовой это одно из самых эффективных средств поддержки российских военных сил. Ми-35 — одна из основных ударных сил армейской авиации, чьи ракеты должны подавить наступления, уничтожить очередной танк, БТР, минометный расчет, который пытается подобраться к российским позициям слишком близко.

28 октября Армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ празднует 74-ю годовщину со дня основания. На вооружении армейской авиации в настоящее время находятся современные авиационные комплексы, которые выступают как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что экипаж истребителя МиГ-31 уничтожил самолет Су-24 ВСУ. Во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. После подтверждения пункта управления, что целью является самолет противника, был выполнен пуск ракеты «воздух – воздух».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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