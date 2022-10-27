Российский истребитель МиГ-31 уничтожил украинский самолет Су-24

Экипаж истребителя МиГ-31 уничтожил самолет Су-24 вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования.

Как сообщили в военном ведомстве, во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. После подтверждения пункта управления, что целью является самолет противника, был выполнен пуск ракеты «воздух – воздух». В результате уничтожен самолет украинский Су-24.

«Самолет противника при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки. Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника, и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена — самолет Су-24. Мы продолжили выполнение дежурства в воздухе, более целей не наблюдали», — рассказал командир экипажа самолета Миг-31 Александр.

Ранее, 25 октября, Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и поразили стоянку вертолетов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что также в воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч» и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах Херсонской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).

В тот же день Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению военной инфраструктуры и техники ВСУ.

До этого, 23 октября, Минобороны опубликовало кадры, на которых экипажи истребителей Су-25 наносят ракетные удары по замаскированным объектам и технике военной инфраструктуры ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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