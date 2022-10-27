Реклама
Прямой эфир
Армия
В Херсоне заявили об отсутствии признаков подготовки наступления ВСУ
Мир
В МИД РФ обвинили США в дестабилизации ситуации вокруг Афганистана
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Якутии
Мир
Боец ЛНР обвинил ВСУ в убийстве его раненых сослуживцев
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Банки начали финансирование сделки Илона Маска по покупке Twitter
Армия
Российский истребитель МиГ-31 уничтожил украинский самолет Су-24
Армия
Танкисты и мотострелки прошли подготовку на полигонах ЦВО
Армия
ПТРК «Корнет» уничтожили бронированную технику ВСУ
Мир
США заявили об отсутствии причин менять статус ядерной готовности
Мир
Власти Киевской области заявили об ударах по региону
Общество
Российские депутаты предложили повысить налоги для богатых
Сюжет:

Российский истребитель МиГ-31 уничтожил украинский самолет Су-24

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж истребителя МиГ-31 уничтожил самолет Су-24 вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования.

Как сообщили в военном ведомстве, во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. После подтверждения пункта управления, что целью является самолет противника, был выполнен пуск ракеты «воздух – воздух». В результате уничтожен самолет украинский Су-24.

Гроза земли и воздуха: на что способны российские бомбардировщики
Спецпроект «Известий» об особенностях современной воздушной техники

«Самолет противника при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки. Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника, и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена — самолет Су-24. Мы продолжили выполнение дежурства в воздухе, более целей не наблюдали», — рассказал командир экипажа самолета Миг-31 Александр.

Ранее, 25 октября, Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и поразили стоянку вертолетов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что также в воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч» и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах Херсонской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).

В тот же день Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению военной инфраструктуры и техники ВСУ.

До этого, 23 октября, Минобороны опубликовало кадры, на которых экипажи истребителей Су-25 наносят ракетные удары по замаскированным объектам и технике военной инфраструктуры ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022