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Штурмовики Су-25 уничтожили позиции и технику украинских боевиков

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских вооруженных формирований. Кадры боевой работы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ опубликовало Минобороны в воскресенье, 23 октября.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника националистов.

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После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 6 октября, Минобороны РФ опубликовало кадры экипажей российских штурмовиков Су-25, которые нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике украинских боевиков.

В сентябре Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и позиций украинских боевиков штурмовиками Су-25. Пуски ракет выполнялись с малых высот — это одна из особенностей полетов штурмовиков, которая позволяет преодолевать противовоздушную систему обороны и лишает противника возможности отработать по авиационной технике.

До этого, 22 сентября, в госкорпорации «Ростех» поделились, что в Воздушно-космические силы в ближайшее время поступит новая партия истребителей Су-57, темпы производства самолетов будут увеличены.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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