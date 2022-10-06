Российские штурмовики Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике украинских боевиков. Минобороны РФ опубликовало кадры их боевой работы 6 октября.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате обстрела были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили самолеты к повторному боевому вылету.

Ранее, 5 октября, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры работы зенитного ракетного комплекса «Оса», который сбил украинский штурмовик Су-25.

До этого, 22 сентября, в госкорпорации «Ростех» поделились, что в Воздушно-космические силы в ближайшее время поступит новая партия истребителей Су-57, темпы производства самолетов будут увеличены.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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