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Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов российских Су-34

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению военной инфраструктуры и техники вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, один из ударов был нанесен по зенитному комплексу ВСУ, который пытался атаковать звено российских вертолетов. Однако последние ушли от огня на малой высоте.

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По словам летчиков, основная цель российских военных — системы противовоздушной обороны Украины, которые часто находятся вне зоны поражения российской артиллерии. По этой причине приходится задействовать авиацию, несмотря на большую опасность.

«Полноценную дуэль с украинскими ЗРК, хоть с устаревшими, еще советского образца, хоть с присланными из стран Североатлантического альянса, ведем одинаково результативно, практически не меняя тактических приемов», ― рассказал один из летчиков авиационного звена.

Отмечается, что Су-34 обладает сверхманевренностью, в результате чего может очень быстро менять свое положение в атаке или уклоняться от атак противника.

Ранее, 23 октября, Минобороны опубликовало кадры, на которых экипажи истребителей Су-25 наносят ракетные удары по замаскированным объектам и технике военной инфраструктуры ВСУ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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