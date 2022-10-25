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ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и поразили стоянку вертолетов в ДНР
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Фото: Global Look Press/Sergey Popsuevich
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Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и поразили стоянку вертолетов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 25 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Помимо этого, в воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах Херсонской области и Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Конашенков отметил, что российские войска поразили четыре пункта управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Кроме того, были уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению военной инфраструктуры и техники ВСУ.

По данным ведомства, один из ударов был нанесен по зенитному комплексу ВСУ, который пытался атаковать звено российских вертолетов. Однако последние ушли от огня на малой высоте.

24 октября Конашенков отметил, что более 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ уничтожено с начала проведения спецоперации РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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