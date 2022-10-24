ВС РФ уничтожили более 6 тыс. украинских танков и бронемашин с начала СВО

Более 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено с начала проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

В ведомстве добавили, что российские войска за сутки сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах Ягодного Харьковской области, а также Шевченко и Малого Керменчика Донецкой Народной Республики (ДНР).

Помимо этого уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в районах Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) и Новой Каховки Херсонской области.

В этот же день сообщалось, что артиллерийские расчеты Воздушно-десантных войск (ВДВ) России нанесли удары по колонне бронетехники украинских националистов. Военнослужащие уничтожили пять украинских танков и несколько единиц бронированных машин из гаубичных орудий. Оставшаяся техника противника спешно покинула поле боя.

22 октября ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении. Российские десантники в ходе успешной обороны лишили ВСУ танков Т-72 и бронетранспортеров МТЛБ и БРДМ, поставленных Украине странами НАТО.

До этого, 17 октября, подразделения ВДВ уничтожили шесть украинских танков и более 10 единиц бронетехники. Военнослужащие ВДВ нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), поразив живую силу и технику противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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