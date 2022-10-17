Российские десантники уничтожили танки и бронетехнику ВСУ

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили шесть украинских танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники. Кадры с результатами успешно выполненной боевой задачи в рамках спецоперации в понедельник, 17 октября, опубликовало Минобороны России.

«Находясь на передовых позициях под непрерывным огнем артиллерии противника, я руководил обороной полка при попытках прорыва неонацистов многократным численным превосходством. Подчиненный личный состав полка, проявляя мужество и героизм, отразил 12 атак противника. Противник при этом понес критические потери в вооружении и личном составе и в последующем отказался от дальнейших действий», — рассказал начальник штаба воздушно-десантного соединения Александр.

В военном ведомстве отметили, что при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были обнаружены диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бронированная техника, замаскированная в лесополосе.

Военнослужащие ВДВ нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), поразив живую силу и технику противника. В результате были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей, а также живая сила противника.

Ранее, 10 октября, подразделения ВДВ огнем из ПТРК уничтожили шесть украинских танков и другую бронированную и автомобильную технику, в том числе иностранного производства. Уточняется, что расположение противника было выявлено с помощью БПЛА.

22 сентября российские десантники захватили вражескую трофейную технику в процессе ликвидации боевиков. Силами российских военных были отбиты вражеский бронетранспортер, дооборудованный зенитной установкой иностранного производства, и поставленная странами Балтии боевая машина пехоты.

До этого, 21 сентября, военнослужащие Воздушно-десантных войск пресекли попытку прорыва украинских националистов шквальным огнем из гранатометов, боевых машин десанта и стрелкового оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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