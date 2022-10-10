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Российские десантники огнем из ПТРК уничтожили иностранную технику боевиков

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили шесть украинских танков и более 10 единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства. Кадры с результатами успешно выполненной боевой задачи в рамках спецоперации в понедельник, 10 октября, опубликовало российское Минобороны.

Расположение противника было выявлено с помощью беспилотного летательного аппарата. Затем по нему был выпущен огонь из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и артиллерии.

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«Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки «Корнет» поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на нашем направлении по количеству людей. Но мы справились и остановили. Мы справлялись со своим взводом с товарищами, и будем справляться с этим дальше», — рассказал оператор противотанковой управляемой ракеты Евгений.

Ранее, 22 сентября, российские десантники захватили вражескую трофейную технику в процессе ликвидации националистов Украины. Так, силами российских военных были отбиты вражеский бронетранспортер, дооборудованный зенитной установкой иностранного производства, и поставленная странами Балтии боевая машина пехоты. Днем ранее военнослужащие Воздушно-десантных войск пресекли попытку прорыва украинских националистов шквальным огнем из гранатометов, боевых машин десанта и стрелкового оружия.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

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