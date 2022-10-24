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Артиллерия ВДВ уничтожила 10 единиц бронетехники и около 50 украинских боевиков

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские расчеты Воздушно-десантных войск (ВДВ) России нанесли удары по колонне бронетехники украинских националистов. Минобороны России опубликовало кадры успешного выполнения боевой задачи в понедельник, 24 октября.

Военнослужащие уничтожили пять танков и несколько единиц бронированных машин ВСУ из гаубичных орудий. Оставшаяся техника противника спешно покинула поле боя.

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«Артиллерия выполнила огневые задачи и уничтожила до пяти танков и до 50 человек живой силы противника. Противник шел в колоннах, первые танки были уничтожены, соответственно наступление противника было остановлено», — рассказал начальник штаба соединения ВДВ Александр.

22 октября ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении Российские десантники в ходе успешной обороны лишили ВСУ танков Т-72 и бронетранспортеров МТЛБ и БРДМ, поставленных Украине странами НАТО.

Ранее, 17 октября, подразделения ВДВ уничтожили шесть украинских танков и более десяти единиц бронетехники. Военнослужащие ВДВ нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), поразив живую силу и технику противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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